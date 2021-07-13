Старт сезону в чемпіонаті України для Динамо відрізнятиметься від календаря інших команд.

Динамо мало розпочати сезон поєдинком проти Олімпіка, проте донецький клуб заявив про зняття з першості.

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Таким чином, "біло-сині" розпочнуть новий сезон поєдинком проти Вереса, який відбудеться 1 серпня, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside. А перенесений матч 1-го туру буде проведений 11 серпня, але замість Олімпіка суперником киян має стати Минай.

До слова, чемпіонат України розпочнеться 23 липня поєдинком між Львовом та Маріуполем. Матч за Суперкубок України, який мав бути зіграний перед початком першості, перенесений на 22 вересня.

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