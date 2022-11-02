– Містере, ми добре знаємо вас за роботою в Туреччині, де ви досягли великих успіхів. Однак ви сказали, що зробите все можливе, щоб не дозволити Фенербахче посісти перше місце в групі... Як ви можете прокоментувати цю заяву? (питання від турецького журналіста)

– Коли я таке казав? Я не міг цього сказати, зокрема тому, що добре знаю президента та тренера Фенербахче. Звісно, у футболі може статися будь-що, однак я такого не казав, це не правда. До того ж, я дуже добре знаю турецьких журналістів, знаю, як вони вміють винаходити новини, провокувати та розпалювати атмосферу перед матчами.

– Проти Фенербахче Динамо провів найбільше поєдинків у цьому сезоні. Чи вважаєте ви, що стамбульці прогресують від матчу до матчу?

– Фенербахче придбав багато дуже хороших гравців, із великим досвідом, які грають за свої збірні. Вони роблять значні зусилля, щоб створити якісну команду. Стамбульці мають 25 гравців одного рівня, у них немає поділу на основну та резервну команди. Усі футболісти – дуже якісні та досвідчені, багатьом близько 30 років. Серед молоді грають хіба що Гюлер і Мор.

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У нас протилежна ситуація – ми втратили важливих гравців, у нас грають молоді футболісти. Маємо у складі п'ятьох гравців віком до 20 років. Думаю, що ми зробили помилку, настільки інтенсивно граючи благодійні матчі весною. Окрім того, збірники були зайняті у своїх національних командах. Ми дуже добре розпочали кваліфікацію Ліги чемпіонів, але поступилися великій команді – Бенфіці, яка також провела багато хороших трансферів. Із моменту програшу Бенфіці наші гравці почали втрачати мотивацію та очки в чемпіонаті.

Ми не програвали матчів, тому що суперники були сильнішими за нас. Усе вирішували окремі моменти: у Стамбулі пропустили на останніх хвилинах, АЕКу програли через пропущений зі штрафного м'яч, Ренну – подарувавши суперникам м'яч після помилок. Наші гравці перебувають у дуже складній ситуації. Кожні два дні ми змінюємо міста, стадіони, не маємо постійного місця для тренувального процесу, не бачимо своїх уболівальників.

У нас одна мета – вижити у цій ситуації та підтримувати найкращий рівень, який можливо зберегти. Одного дня війна завершиться, а Динамо має залишатися на своєму рівні. Це бренд, клуб із великою історією та переможними традиціями. Ми займаємо останнє місце в групі, але думаю, що не заслуговуємо там перебувати.

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– Динамо зіткнулося з проблемою на позиції голкіпера, втративши Бущана та Бойка...

– Після матчу в Стамбулі ми втратили Бущана та Шапаренка – двох дуже важливих для нас гравців. Шапаренко, який є нашим найкращим футболістом, опинився поза футболом на шість місяців.

Що стосується Бущана, то він уже повернувся та займається разом із командою. Подивимося, чи зможе він зіграти, або ж ми задіємо Нещерета. У нас дуже молода команда, і я впевнений, що вони будуть дуже мотивовані на цей матч. Найкращий спосіб конкурувати з досвідченими суперниками – бути добре підготовленими та проінформованими. У Фенербахче дуже досвідчені, якісні, здібні та швидкі гравці. Але ми дуже добре знаємо про сильні сторони кожного суперника, щоб нівелювати їх, – наводить слова Луческу прес-служба Динамо.

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