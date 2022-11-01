Матч Динамо – Фенербахче відбудеться у четвер, 3 листопада, і розпочнеться о 22:00 за Києвом. Для команди Мірчі Луческу ця гра має значення хіба що з точки зору престижу, преміальних та очок у таблицю коефіцієнтів. Перед останнім туром кияни набрали лише 1 очко і втратили шанси піднятися з останнього місця групи B. Фенербахче має 11 балів і бореться з Ренном за перше місце (у французької команди теж 11 очок).

Суперник Динамо може випустити на гру з киянами резервістів – наставник припустив можливу перемогу українців

Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Ліги Європи

Букмекери вважають команду Мірчі Луческу аутсайдером поєдинку. Авторитетна контора William Hill оцінює перемогу Динамо коефіцієнтом 4.20, тоді як шанси Фенербахче на виїзний тріумф є значно вищими – 1.80. Цінник нічиєї – 3.70. На те, що заб'ють обидві команди, приймають ставки з коефіцієнтом 1.80. На те, що відзначиться лише один із суперників, пропонують поставити за 1.91.

Фахівці Bwin виставили ідентичні котування. Перемога Динамо – 4.20, Фенербахче – 1.80, нічия – 3.80. Фахівці прогнозують малорезультативний футбол. Коефіцієнт на тотал більше 2.5 становить 3.40, аналогічний тотал менше – 1.28.

Нагадаємо, поєдинок першого кола у Стамбулі завершився з рахунком 2:1 на користь Фенербахче. Після того Динамо програло АЕКу (0:1), Ренну (1:2 і 0:1) та зіграло внічию з АЕКом (3:3).

АЕК – Динамо: 6 голів на прощання з Європою – дубль Гармаша за 25 хвилин, дебюти легіонерів і драматичний виліт Луческу