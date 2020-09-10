"Я не думаю, что Динамо нужно как-то особенно изучать. Мы часто играли с киевлянами, тем более во время игр первой шестерки. Поэтому готовились к предстоящему противостоянию как обычно на мини-сборе.

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Стали ли динамовцы сильнее? Это покажет игра. Судя по тому, что они выиграли Суперкубок с таким уверенным счетом... В Динамо пришел новый тренер. Поэтому нас ждет интересная игра.

Говорить о результате перед игрой я не люблю. Все будут настраиваться только на победу. А там – как сложится игра", – цитирует Литовку официальный сайт Десны.

Напомним, уже завтра, 11 сентября, Динамо и Десна откроют второй тур УПЛ. Начало матча в 19:00.

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