Динамо – Десна: Литовка предсказывает черниговцам непростую дуэль
Голкипер Десны Игорь Литовка поделился ожиданиями от поединка против Динамо во втором туре чемпионата Украины.
"Я не думаю, что Динамо нужно как-то особенно изучать. Мы часто играли с киевлянами, тем более во время игр первой шестерки. Поэтому готовились к предстоящему противостоянию как обычно на мини-сборе.
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Стали ли динамовцы сильнее? Это покажет игра. Судя по тому, что они выиграли Суперкубок с таким уверенным счетом... В Динамо пришел новый тренер. Поэтому нас ждет интересная игра.
Говорить о результате перед игрой я не люблю. Все будут настраиваться только на победу. А там – как сложится игра", – цитирует Литовку официальный сайт Десны.
Напомним, уже завтра, 11 сентября, Динамо и Десна откроют второй тур УПЛ. Начало матча в 19:00.
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