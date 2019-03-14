Динамо – Челсі: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Ми почали дуже добре, як і хотіли. Забили швидкий гол, який сплутав карти супернику. Зіграли дуже-дуже хороший перший тайм, у другому таймі трішки здали, але загалом провели чудові 90 хвилин. Олів'є Жиру класно виглядав на полі. Він забив 9 голів у Лізі Європи. Жиру – дуже важливий для нас футболіст.

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Я був розчарований станом поля. Воно було в поганих кондиціях, на ньому важко було показати свою найкращу гру. Однак поле було проблемним не лише для нас, а й для суперника.

Чи хочу зустрітися з Наполі в наступному раунді? Я б краще зустрівся з ними в фіналі. Для мене буде дуже складно грати проти цього клубу. Ви знаєте моє ставлення до Наполі та його вболівальників, тому не хотілось би зустрітися з ними раніше фіналу.

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У складі суперника можу виділити Циганкова. Він – прекрасний вінгер. Пам'ятаю, як ми грати проти Віктора 2 роки тому в Неаполі, він прогресує. У Циганкова велике майбутнє. Вважаю, що він може проявити себе в одному з топ-чемпіонатів. Також відзначив би 8-го номера Динамо.

Чи зустрічав у сезоні суперника, слабшого за Динамо? Ні, все не так. Динамо не готове фізично. Так, 2 роки тому ця команда була сильнішою, однак потрібно враховувати, що у них колектив дуже молодий, у них є майбутнє", – сказав Саррі на післяматчевій прес-конференції.

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