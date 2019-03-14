Динамо – Челси: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу над Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы начали очень хорошо, как и хотели. Забили быстрый гол, который спутал карты сопернику. Сыграли очень-очень хороший первый тайм, во втором тайме немного сдали, но в целом провели замечательные 90 минут. Оливье Жиру классно выглядел на поле. Он забил 9 голов в Лиге Европы. Жиру – очень важный для нас футболист.

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Я был разочарован состоянием поля. Оно было в плохих кондициях, на нем трудно было показать свою лучшую игру. Однако поле было проблемным не только для нас, но и для соперника.

Хочу ли встретиться с Наполи в следующем раунде? Я бы лучше встретился с ними в финале. Для меня будет очень сложно играть против этого клуба. Вы знаете мое отношение к Наполи и его болельщикам, поэтому не хотелось бы встретиться с ними раньше финала.

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В составе соперника могу выделить Цыганкова. Он – прекрасный вингер. Помню, как мы играть против Виктора 2 года назад в Неаполе, он прогрессирует. У Цыганкова большое будущее. Считаю, что он может проявить себя в одном из топ-чемпионатов. Также отметил бы 8-го номера Динамо.

Встречал ли в сезоне соперника, слабее Динамо? Нет, все не так. Динамо не готово физически. Да, 2 года назад эта команда была сильнее, однако нужно учитывать, что у них коллектив очень молодой, у них есть будущее", – сказал Сарри на послематчевой пресс-конференции.

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