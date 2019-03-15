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Динамо – Челсі: лондонці здобули найбільшу перемогу у двоматчевому протистоянні у єврокубках за 47 років

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Динамо – Челсі: лондонці здобули найбільшу перемогу у двоматчевому протистоянні у єврокубках за 47 років
Динамо – Челсі / Челсі

Челсі познущався над Динамо в двоматчевому протистоянні 1/8 фіналу Ліги Європи.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Челсі переміг Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу ліги Європи з рахунком 5:0. Загальний рахунок двох поєдинків – 8:0 на користь підопічних Мауріціо Саррі.

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Цей результат став найкращим для "синіх" у єврокубках за останніх 47 років, повідомляє Squawka Football.

У єврокубковому сезоні 1971/72 Челсі здобув перемогу над люксемургським Кер'єнґом з рахунком 21:0 за підсумками двоматчевого протистояння.

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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Челсі Челсі Челсі
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