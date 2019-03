Динамо – Челсі: лондонці здобули найбільшу перемогу у двоматчевому протистоянні у єврокубках за 47 років

Челсі познущався над Динамо в двоматчевому протистоянні 1/8 фіналу Ліги Європи.

Челсі переміг Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу ліги Європи з рахунком 5:0. Загальний рахунок двох поєдинків – 8:0 на користь підопічних Мауріціо Саррі.

Цей результат став найкращим для "синіх" у єврокубках за останніх 47 років, повідомляє Squawka Football.

У єврокубковому сезоні 1971/72 Челсі здобув перемогу над люксемургським Кер'єнґом з рахунком 21:0 за підсумками двоматчевого протистояння.

Chelsea's 8-0 aggregate win against Dynamo Kyiv is their highest win over a two-legged European tie since 1971-72 (21-0 vs. Jeunesse Hautcharage).



