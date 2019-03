Динамо – Челси: лондонцы одержали самую крупную победу в двухматчевом противостоянии в еврокубках за 47 лет

Челси поиздевался над Динамо в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы.

Челси победил Динамо в ответном матче 1/8 финала лиги Европы со счетом 5:0. Общий счет двух поединков – 8:0 в пользу подопечных Маурицио Сарри.

Динамо – Челси: лучшим игроком матча в составе киевлян стал Смирный, который сыграл 13 минут

Этот результат стал лучшим для "синих" в еврокубках за последние 47 лет, сообщает Squawka Football.

В еврокубковом сезоне 1971/72 Челси одержал победу над люксемургським Кэрьенгом со счетом 21:0 по итогам двухматчевого противостояния.

Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории Киева

Chelsea's 8-0 aggregate win against Dynamo Kyiv is their highest win over a two-legged European tie since 1971-72 (21-0 vs. Jeunesse Hautcharage).



Safely through to the final eight. pic.twitter.com/4BoVdB5iWd