toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Динамо – Челси: лондонцы одержали самую крупную победу в двухматчевом противостоянии в еврокубках за 47 лет

00:55 15 Читати українською
Динамо – Челси: лондонцы одержали самую крупную победу в двухматчевом противостоянии в еврокубках за 47 лет
Динамо – Челси / Челси

Челси поиздевался над Динамо в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Челси победил Динамо в ответном матче 1/8 финала лиги Европы со счетом 5:0. Общий счет двух поединков – 8:0 в пользу подопечных Маурицио Сарри.

Динамо – Челси: лучшим игроком матча в составе киевлян стал Смирный, который сыграл 13 минут

Этот результат стал лучшим для "синих" в еврокубках за последние 47 лет, сообщает Squawka Football.

В еврокубковом сезоне 1971/72 Челси одержал победу над люксемургським Кэрьенгом со счетом 21:0 по итогам двухматчевого противостояния.

Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории Киева

Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Челси Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
45
мин
Ницца
20:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук