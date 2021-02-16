Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман розповів про стан справ у бельгійському клубі перед вильотом до Києва.

"У мене позитивний тест, але ніяких симптомів немає. Гравці працюють невеликими групами, намагаються не контактувати один з одним. Готуємося до матчу, впевнений, все пройде нормально.

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Я впевнений у тих людях, які полетять на матч замість нашого тренерського штабу. Ми разом працюємо 1,5 роки, вони знають, як повинна грати команда. Сьогодні я спілкувався з хлопцями через відеозв'язок, презентував свій план", – цитує Клемана nieuwsblad.

Нагадаємо, наставник Брюгге та кілька гравців клубу здали позитивні тести на коронавірус і не зможуть взяти участь у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо. Бельгійців готуватиме до поєдинку з киянами тренерський штаб молодіжки.

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