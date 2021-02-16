Брюгге зазнав катастрофічних втрат перед матчем 1/16 Ліги Європи проти Динамо.

Головний тренер Філіпп Клеман та весь його штаб здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу. У Києві командою керуватиме наставник U-23 Рік Де Міл.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч Ліги Європи

Є нова втрата і серед гравців. Захворів віце-капітан Брюгге Ханс Ванакен, приєднавшись у лазареті до Денсвіла і Мітровіча. Натомість повторні тести Шарля де Кетеларе виявилися негативними – молодий хавбек готовий грати.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.

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