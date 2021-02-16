Главный тренер Брюгге Филипп Клеман рассказал о состоянии дел в бельгийском клубе перед вылетом в Киев.

"У меня положительный тест, но никаких симптомов нет. Игроки работают небольшими группами, стараются не контактировать друг с другом. Готовимся к матчу, уверен, все пройдет нормально.

Динамо – Брюгге: бельгийцы потеряли весь тренерский штаб и вице-капитана

Я уверен в тех людях, которые полетят на матч вместо нашего тренерского штаба. Мы вместе работаем 1,5 года, они знают, как должна играть команда. Сегодня я общался с ребятами через видеосвязь, представил свой план", – цитирует Клемана nieuwsblad.

Напомним, наставник Брюгге и несколько игроков клуба сдали положительные тесты на коронавирус и не смогут принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы против Динамо. Бельгийцев готовить к поединку с киевлянами тренерский штаб молодежки.

Динамо – Олимпик: Цыганков с "хет-триком", шоу Беседина как дежавю УПЛ – лютая репетиция к Брюгге не без вопросов