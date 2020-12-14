"Хороший жереб. Ми досить непогано знаємо Брюгге – з моменту нашої зустрічі в серпні минулого року у них особливо нічого не змінилося. А про силу суперника й казати не варто, оскільки це чинний чемпіон Бельгії, та й зараз іде в лідерах чемпіонату країни.

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Якихось переваг перед жеребкуванням у мене не було – просто чекав її підсумків. Не було такого, що хотів зіграти проти тієї чи іншої команди.

Чи буде присутнім бажання помститися за поразку в кваліфікації Ліги чемпіонів рік тому? На даний момент перед нами стоятиме завдання пройти далі, а про минулі зустрічі згадувати не має сенсу.

Можу сказати, що у Брюгге дуже хороша команда, яка двічі обіграла Зеніт. Якби у виїзному матчі з Лаціо їм трохи більше пощастило на останніх хвилинах, коли м'яч влучив у поперечину, то й узагалі могли вийти до плей-оф Ліги чемпіонів. Так що, впевнений, попереду в нас цікаве протистояння", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з Брюгге. Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе вдома. Зауважимо, що саме Брюгге вибив киян у кваліфікації ЛЧ 2019/20, після чого Олександр Хацкевич був відправлений у відставку.

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