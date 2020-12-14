"Брюгге виглядає солідніше, ніж Динамо": Мирон Маркевич оцінив жеребкування Ліги Європи і ризикує з прогнозом
Оперативний коментар екс-наставника Металіста, Дніпра і збірної України для "Футбол 24".
– Мироне Богдановичу, Брюгге і Маккабі Тель-Авів. Ви жеребом задоволені?
– Так.
– Що можете сказати про силу наших суперників?
– Думаю, що Шахтар обов’язково пройде далі. Щодо Динамо, то шанси десь так 50 на 50. Брюгге посолідніше виглядає від киян.
– Над чим потрібно попрацювати Динамо під час зимової паузи, щоб мати хороші аргументи для проходу бельгійського бар’єру?
– Потрібно підсилювати кожну лінію. Наскільки знаю, Луческу мав розмову із Суркісом. Напевно, про щось домовилися.
– За традицією, ваш прогноз: скільки українських команд побачимо в 1/8 фіналу?
– (Усміхається) Цього разу я ризикну і скажу, що дві.
Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників