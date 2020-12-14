"Хороший жребий. Мы достаточно неплохо знаем Брюгге – с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не изменилось. А о силе соперника и говорить не стоит, поскольку это действующий чемпион Бельгии, и сейчас идет в лидерах чемпионата страны.

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Каких-либо преимуществ перед жеребьевкой у меня не было – просто ждал ее итогов. Не было такого, что хотел сыграть против той или иной команды.

Будет ли присутствовать желание отомстить за поражение в квалификации Лиги чемпионов год назад? На данный момент перед нами будет стоять задача пройти дальше, а о прошлых встречах вспоминать нет смысла.

Могу сказать, что у Брюгге очень хорошая команда, которая дважды обыграла Зенит. Если бы в выездном матче с Лацио им чуть больше повезло на последних минутах, когда мяч попал в перекладину, то и вообще могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Так что, уверен, впереди у нас интересное противостояние", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Мирчи Луческу померяются силами с Брюгге. Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет дома. Заметим, что именно Брюгге выбил киевлян в квалификации ЛЧ 2019/20, после чего Александр Хацкевич был отправлен в отставку.

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