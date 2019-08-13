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Динамо – Білорусь U-19 – 5:0 – відео голів та огляд матчу

19:48 30 Читать на русском
Динамо – Білорусь U-19 – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Сідклей / Фото ФК Динамо

Динамо не помітило юнацьку команду Білорусі у спарингу. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Товариський поєдинок

Динамо – Білорусь U-19 – 5:0

Голи: Цітаішвілі, 25, Сідклей, 38, Янаков, 80, Ісаєнко, 81, Шапаренко, 83

Динамо розтрощило юнацьку збірну Білорусі у спарингу – Цітаішвілі, Шапаренко та Сідклей відзначились голами

Динамо без особливих проблем розібралось із білорусами. Вже до перерви кияни володіли комфортною перевагою в два м'ячі завдяки влучним ударам Цітаішвілі та Сідклея.

Ближче до завершення поєдинку "біло-сині" примудрились тричі відзначитись у воротах суперника за 4 хвилини. Голи у свій доробок занесли Янаков, Ісаєнко та Шапаренко.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге в рамках матчу-відповіді кваліфікації ЛЧ 13 серпня, початок о 20:30. Результат першої зустрічі – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

blog_ava
Динамо – Брюгге: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
19:09
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Теги
Динамо Динамо Білорусь Білорусь Відеоновини Товариські матчі
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