Динамо розтрощило юнацьку збірну Білорусі у спарингу – Цітаішвілі, Шапаренко та Сідклей відзначились голами

Динамо провело товариський поєдинок проти збірної Білорусі U-19 у день матчу проти Брюгге (5:0).

Товариський поєдинок

Динамо – Білорусь U-19 – 5:0

Голи: Цітаішвілі, 25, Сідклей, 38, Янаков, 80, Ісаєнко, 81, Шапаренко, 83

Склад Динамо: Малиш, Кузик, Романчук, Хондак, Сідклей, Кадірі, Мащенко, Шапаренко, Надольський, Цітаішвілі, Ісаєнко

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Динамо провело товариський поєдинок з юнацькою збірною Білорусі. За киян у день матчу проти Брюгге зіграло чимало гравців основної команди.

На 25 хвилині гри Цітаішвілі хитнув захисника суперника і влучно пробив у дальній кут воріт. Через 13 хвилин Сідклей зіграв у красиву стінку з Надольським, яка закінчилась влучним ударом бразильця.

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У другому таймі команди довго не могли забити. На 80 хвилині гри Янаков з дальнього кута штрафного зробив рахунок 3:0. А вже у наступній атаці майже аналогічним голом відзначився Ісаєнко. Ще через кілька хвилин Кадірі віддав шикарну передачу на Шапаренка, а той поставив крапку у матчі обвідним ударом.