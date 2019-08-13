Динамо – Беларусь U-19 – 5:0 – видео голов и обзор матча

Динамо не заметило юношескую команду Беларуси в спарринге. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский поединок

Динамо – Беларусь U-19 – 5:0

Голы: Цитаишвили, 25, Сидклей, 38, Янаков, 80, Исаенко, 81, Шапаренко, 83

Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в спарринге – Цитаишвили, Шапаренко и Сидклей отличились голами

Динамо без особых проблем разобралось с белорусами. Уже к перерыву киевляне владели комфортным преимуществом в два мяча благодаря точным ударам Цитаишвили и Сидклея.

Ближе к концу поединка "бело-синие" умудрились трижды отличиться в воротах соперника за 4 минуты. Голы в свой актив занесли Янаков, Исаенко и Шапаренко.

Напомним, Динамо встретится с Брюгге в рамках ответного матча квалификации ЛЧ 13 августа, начало в 20:30. Результат первой встречи – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов