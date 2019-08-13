Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо побореться за вихід у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у матчі-відповіді проти Брюгге. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перед початком протистояння з Брюгге київське Динамо вважалося потужним зіграним колективом, який розриває УПЛ і має прохідних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів. Всього за сім днів ситуація змінилася докорінно: "біло-сині" опростоволосились у Бельгії, лише дивом поступившись з мінімальним рахунком, а потім програли Шахтарю на власному полі. Підопічні Олександра Хацкевича тепер знаходяться всього в одному кроці від провалу сезону вже в середині серпня.

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Для білоруського тренера це особливо важливо. По завершенню дії старого контракту всі очікували на відхід коуча, однак той несподівано залишився в Динамо. Однією з головних причин такого рішення керівництва називалося бажання уникнити кардинальних змін під час короткого літнього міжсезоння – це могло б нашкодити єврокубковим амбіціям киян. З іншого боку, риторика Олександра Хацкевича та Ігоря Суркіса дуже натякає на те, що питання виходу в ЛЧ критичне для тренерського штабу, тож в разі невиконання завдання можна очікувати відставки. Втім, її очікували і в червні.

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Так чи інакше, Динамо буде вкрай мотивованим цього вечора. Це одна з небагатьох переваг над Брюгге, який у Бельгії відверто заганяв киян – особливо в першому таймі. Інші чесноти футболу "біло-синіх" на "Яні Брейделі" в більшій мірі були мінусами бельгійців, ніж плюсами підопічних Хацкевича. Зокрема, Брюгге справило враження тактично слабшої команди, хоча ігровий стиль при цьому агресивніший. Тому ж Ванакену головний тренер Філіп Клеман змушений давати свободу від оборонних дій, а значна частина гравців не дуже дисциплінована – Динамо в цих моментах виглядало класнішим.

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Проблеми з контролем гри та посередність другого тайму першого матчу усі бельгійські журналісти й тренерський штаб брюггинців визнали одностайно – Динамо цілком могло забивати виїзний гол. Після цього Брюгге провів такий же рваний за характером поєдинок чемпіонату проти Остенде, дотиснувши його лише наприкінці зустрічі. Взагалі, Брюгге не справляє враження колективу, який заслуговує на Лігу чемпіонів – це просто добре збитий середнячок, якому місце в плей-офф Ліги Європи. Словом, типовий бельгійський клуб.

Динамо точно не натрапило на якогось непрохідного суперника. Він грає, він має трохи цікавіших в індивідуальному плані футболістів, але чогось фантастичного собою не представляє. Проблемою киян перед матчем-відповідю є той факт, що вони не сильніші. Після погромів львівських клубів здавалося, що підопічні Хацкевича набрали хід, однак у головних матчах серпня вони знову продемонстрували свою непереконливість – особливо в позиційних атаках, які практично відсутні.

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Динамо може нав'язати силовий характер матчу і перебігати суперника, однак переграти його у футбол "біло-синім" дуже непросто. Фактично, всі надії покладаються лише на міцність оборони та швидкісні контрвипади, однак для цього нині ще й не вистачає футболістів – Циганков неготовий, Караваєв не може його замінити, Вербіч після травми не вражає, атакувального центрхава грає Гармаш. Поки що найбільш корисними виглядають Де Пена та Жерсон Родрігес, але у першого є проблеми зі стабільністю протягом гри, а другий тільки нещодавно приїхав.

Втім, як вже говорилося, Брюгге також не без гріха. Обидві команди не дуже відповідають рівню Ліги чемпіонів, однак за спиною "динамівців" стоїть більший досвід, страшенна заведеність і рідні трибуни. Матч-відповідь повинен бути цікавим.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Динамо та Брюгге до минулого тижня ніколи не зустрічалися у офіційних поєдинках. Сьогодні відбудеться лише друга зустріч цих команд.

2. Брюгге має багату історію протистояння з українськими клубами: 8 матчів проти Шахтаря (1 перемога, 5 нічиїх), 4 зустрічі з Дніпром (1 нічия, 2 поразки), 2 матчі проти ЦСКА Київ (2 перемоги). Загальний рахунок – 17:17.

3. Брюгге з 2004 року жодного разу не зміг перемогти український клуб, зазнавши по дві поразки від Дніпра та Шахтаря, а також тричі зігравши внічию.

4. Динамо провело проти бельгійських клубів 9 матчів, зазнавши шести поразок та тричі святкуючи перемогу. Загальний рахунок протистояння – 15:17 на користь бельгійців.

5. Загалом, українські клуби 34 рази грали проти бельгійських. 13 матчів завершились перемогою наших команд, 14 поєдинків виграли бельгійці, а ще 7 зустрічей завершились внічию. Загальний рахунок протистояння – 53:46 на користь українців.

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Кадрова ситуація

Розпочавши сезон за переповненого лазарету, Динамо швидко залишило його порожнім. Нині у киян немає жодного травмованого футболіста, однак це ще не значить готовності кинути у бій найсильніших. Циганков розчинився у Бельгії й провалився у Класичному дербі, досі не набравши форму після травми на зборах. Соль за перші п'ять матчів награв лише 50 хвилин, а Вербіч жодного разу не провів повного поєдинку. Ймовірно, Віктор таки вийде в основі, адже статус зустрічі цього вимагає, а Соль змінить Жерсона в другому таймі. І точно вийде Шепелєв.

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Брюгге зіткнувся з проблемою Соболя. Едуард пропустив матч проти Остенде через пошкодження, однак потрапив у список футболістів, які полетіли до Києва. Наскільки лівий фулбек готовий до гри, поки невідомо – ймовірно, Філіп Клеман буде приймати рішення безпосередньо в день матчу. Інших кадрових негараздів у бельгійців немає.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Брюгге

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мітровіч, Делі, Коолс – Вормер, Ванакен, Рітс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Гармаш, Де Пена – Жерсон

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Дуже хочеться, щоб Динамо спокійно пройшло далі, однак вся логіка останнього тижня наводить на тривожні висновки. У двох топ-матчах кияни забити всього один гол і на більше не награли, а от пропустити могли до трьох м'ячів – як мінімум, в Бельгії. Брюгге успішно роздягав оборону "біло-синіх" у їхьному штрафному й створював моменти високої якості. Всі дії були швидкими й логічно завершеними; команда знала, як відкривати зони, й змусила підопічних Хацкевича приймати панічні рішення.

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Саме тому здається, що Динамо на НСК Олімпійський не стане форсувати події, адже відкриватися раніше потрібного часу – смерті подібно. В один гол киян, однак, дуже віриться, адже на нього вони завжди напрацьовують, а оборона Брюгге не вражає. Букмекери також вважають цю подію вірогідною, називаючи "біло-синіх" фаворитами протистояння.

Мінімальну перемогу "динамівцям" здобути цілком по силах, а далі все залежатиме від уважності та фізичної готовності. Брюгге – нестабільний колектив, який після значного відрізку домінування здатен віддати ініціативу, що говорить як про слабкощі характеру, так і про функціональну неготовність. Що-що, а перебігати суперника підопічні Хацкевича завжди вміли, тож у битві на витривалість переможцем повинні вийти саме його підопічні. Динамо повинно дотиснути Брюгге.

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