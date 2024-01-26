Динамо – Балкані: пряма відеотрансляція першого матчу киян на зимових зборах
15:50 - Читать на русском
Динамо грає проти Балкані в товариському матчі. Стартовий склад киян та посилання на пряму відеотрансляцію матчу шукайте в цій новині.
Олександр Шовковський планує провести насичену ігрову підготовку. Динамо повідомляло про домовленість з десятьма командами про товариські матчі на зборах. Перший із них відбудеться сьогодні.
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Матч Динамо – Балкані розпочнеться о 16:00 за київським часом. У стартовому складі киян з'явилося відразу кілька гравців молодіжного складу. Трансляція гри доступна на You-Tube-каналі столичного клубу.
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