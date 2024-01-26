Динамо грає проти Балкані в товариському матчі. Стартовий склад киян та посилання на пряму відеотрансляцію матчу шукайте в цій новині.

Олександр Шовковський планує провести насичену ігрову підготовку. Динамо повідомляло про домовленість з десятьма командами про товариські матчі на зборах. Перший із них відбудеться сьогодні.

Динамо зробило пропозицію щодо забивного захисника з Європи – киян відлякують фінансовими запитами

Матч Динамо – Балкані розпочнеться о 16:00 за київським часом. У стартовому складі киян з'явилося відразу кілька гравців молодіжного складу. Трансляція гри доступна на You-Tube-каналі столичного клубу.