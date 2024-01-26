Динамо играет против Балкани в товарищеском матче. Стартовый состав киевлян и ссылку на прямую видеотрансляцию матча ищите в новости.

Александр Шовковский намерен провести насыщенную игровую подготовку. Динамо сообщало о договоренности с десятью командами о товарищеских матчах на сборах. Первый из них состоится сегодня.

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Матч Динамо – Балкани начнется в 16.00 по киевскому времени. В стартовом составе киевлян появилось сразу несколько игроков молодежного состава.