Динамо – Балкани: прямая видеотрансляция первого матча киевлян на зимних сборах
15:53 - Читати українською
Динамо играет против Балкани в товарищеском матче. Стартовый состав киевлян и ссылку на прямую видеотрансляцию матча ищите в новости.
Товарищеские матчи
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Александр Шовковский намерен провести насыщенную игровую подготовку. Динамо сообщало о договоренности с десятью командами о товарищеских матчах на сборах. Первый из них состоится сегодня.
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Матч Динамо – Балкани начнется в 16.00 по киевскому времени. В стартовом составе киевлян появилось сразу несколько игроков молодежного состава.
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