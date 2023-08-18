"Была очень сложная игра. Я уже говорил, что мы встречаемся с хорошим соперником, в составе которого играют опытные, взрослые футболисты. У них за спинами много матчей и в немецкой Бундеслиге, и в АПЛ, и в Ла Лиге, также у них есть бразильцы. В этом плане чувствовалось их преимущество в опыте. Но мы сыграли достойно и, считаю, победили заслуженно.

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Хочу поблагодарить болельщиков: хотя мы играли на нейтральном поле – чувствовали поддержку местной публики и украинцев, которые были на трибунах.

Давно не было в моей тренерской карьере экстра-таймов и серии пенальти. Пожалуй, последний раз – когда еще работал в Шахтере и играл с Динамо. Эмоции положительные, хорошо, что все хорошо закончилось. Помог мой большой опыт, ведь меня сложно чем-то удивить, потому что я прошел многое в футболе.

Завтра мы почти весь день будем в дороге. Летим в Кишинев, оттуда автобусом едем в Одессу, в воскресенье играем там с Черноморцем, а в понедельник возвращаемся в Бухарест.

Как прокомментирую эмоции и жесты игроков Динамо после финального свистка? Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов Ариса против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты Ариса", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне в ответном матче одолели Арис со счетом 2:1 (первый поединок завершился минимальной победой греков). Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти точнее были именно подопечные Луческу.

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