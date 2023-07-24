"Я абсолютно не здивований, що Динамо відповіло відмовою на 4 млн євро від Торіно. Бражко фантастично дебютував у дорослому футболі минулого сезону за Зорю, а потім дуже добротно відіграв на молодіжному Євро. Цим і зацікавив італійців. Вангую – далі Торіно запропонує більше, ніж 4 млн євро. І Динамо знову відмовиться. А ось третя пропозиція. Гадаю, там буде 8-10 млн євро і відсоток з мабутнього продажу. Ця пропоція може стати фінальною. І перед Динамо виникне дилема – продавати чи залишати.

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Якщо залишати, то людині потрібно давати стабільну ігрову практику. Щоб Бражко перетворювався на фінансовий актив клубу. Щоб він розвивався, прогресував, допомагав команді вирішувати найвищі завдання. Вийшов на рівень національної збірної України. У комплексі це все збільшить його трансферну вартість. Інакше немає сенсу залишати його. Який сенс не продавати футболіста за умовні 8-10 мільйонів і дивитись, як його ціна падає?

На шляху Бражка до стартового складу Динамо стоїть Сидорчук. Капітан, лідер та ключовий гравець, який навряд погодиться на роль запасного. Сергій один із небагатьох досвідчених та якісних гравців, які дуже важливі для становлення молоді киян. Молодь сама собою не дасть результату. Потрібна опора. І Сидорчук один з таких наріжних каменів. Але йому вже 32 роки. Хоча у нинішньому чемпіонаті він може грати ще 3-4 роки.

Ось така дилема для менеджменту Динамо та Ігоря Суркіса. Зробити ставку на досвідченого воїна, або поставити на молодість та перспективу. Грати у схемі Луческу може лише один із них. Ще рік тому кияни не розраховували на Бражка. Його віддали у Зорю і зробили ставку на зірочку Яцика, який минулого сезону відіграв за першу команду 27 хвилин. Зараз він іде в оренду в Зорю, а Динамо отримує "непотрібного" Бражка, якого можна продати та реінвестувати кошти у проблемні позиції. Динамо дуже потрібний досвідчений центральний захисник, центрфорвард. Мені дуже цікаво, яке рішення ухвалить Ігор Суркіс. Ключ у вирішенні цієї дилеми – стратегія клубу. Сподіваюсь, вона у Динамо є", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

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