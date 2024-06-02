Олександр Усик знаходить час для спорту №2 у своєму житті.

Новоспечений чемпіон з боксу в надважкій вазі прилетів до Лондона, щоб подивитися фінал ЛЧ між Борусією Д та Реалом.

Камери часто ловили VIP-гостя.

Усик перетнувся з Андрієм Шевченком, який свою єдину ЛЧ виграв у сезоні 2002/03.

Звичайно, зірковий боксер не забув і про Андрія Луніна, для якого став персональним фанатом. Українець просидів фінал у запасі, але після завершення разом з Реалом святкував історичний успіх.

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