Усик відвідав фінал ЛЧ – абсолютний чемпіон зустрівся з Шевченком і підтримав Луніна на фарт
10:16 - Читать на русском
Олександр Усик знаходить час для спорту №2 у своєму житті.
Вінісіус Жуніор 83’
83’ Вінісіус Жуніор
Новоспечений чемпіон з боксу в надважкій вазі прилетів до Лондона, щоб подивитися фінал ЛЧ між Борусією Д та Реалом.
Камери часто ловили VIP-гостя.
Усик перетнувся з Андрієм Шевченком, який свою єдину ЛЧ виграв у сезоні 2002/03.
Звичайно, зірковий боксер не забув і про Андрія Луніна, для якого став персональним фанатом. Українець просидів фінал у запасі, але після завершення разом з Реалом святкував історичний успіх.
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