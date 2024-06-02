Чеберко розгромно програв у фіналі Ліги чемпіонів Північної Америки – на клубний ЧС вийшов 29 учасник
Мексиканська Пачука розбила американський Коламбус Крю у вирішальному матчі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.
Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, фінал
Пачука – Коламбус Крю – 3:0
Голи: Рондон, 12, 67, Родрігес, 32
Євген Чеберко добрався з Коламбус Крю до фіналу місцевої ЛЧ і вийшов на вирішальний матч з перших хвилин. Українець сформував трійку центрбеків, але оборона американської команди у фіналі відіграла катастрофічно.
Рівер Плейт гарантував собі участь на Клубному ЧС-2025
Пачука швидко відкрила рахунок зусиллями Рондона. Гол Ідріссі не зарахували, однак Родрігес все одно подвоїв перевагу мексиканців (Чеберко не встиг заблокувати удар). У другому таймі Рондон дублем поставив крапку.
Пачука не лише виграла Кубок чемпіонів, а й вийшла на Клубний чемпіонат світу-2025, приєднавшись там до Сіетла, Леона та Монтеррея. Це всі представники Північної Америки, якщо не рахувати команду-господаря від США (визначиться згодом).
Таким чином відомі вже 29 учасників нового Клубного ЧС:
Європа
Челсі
Реал
Манчестер Сіті
Баварія
Борусія Д
ПСЖ
Інтер
Ювентус
Атлетіко
Порту
Бенфіка
Зальцбург
Південна Америка
Палмейрас
Фламенго
Флуміненсе
Рівер Плейт
Азія
Аль-Хіляль
Урава Редс
Аль-Айн
Ульсан
Африка
Аль-Ахлі
Відад
Мамелоді
Есперанс
Північна Америка
Сіетл
Леон
Монтеррей
Пачука
Океанія
Окленд Сіті