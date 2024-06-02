Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, фінал

Пачука – Коламбус Крю – 3:0

Голи: Рондон, 12, 67, Родрігес, 32

Євген Чеберко добрався з Коламбус Крю до фіналу місцевої ЛЧ і вийшов на вирішальний матч з перших хвилин. Українець сформував трійку центрбеків, але оборона американської команди у фіналі відіграла катастрофічно.

Рівер Плейт гарантував собі участь на Клубному ЧС-2025

Пачука швидко відкрила рахунок зусиллями Рондона. Гол Ідріссі не зарахували, однак Родрігес все одно подвоїв перевагу мексиканців (Чеберко не встиг заблокувати удар). У другому таймі Рондон дублем поставив крапку.

Пачука не лише виграла Кубок чемпіонів, а й вийшла на Клубний чемпіонат світу-2025, приєднавшись там до Сіетла, Леона та Монтеррея. Це всі представники Північної Америки, якщо не рахувати команду-господаря від США (визначиться згодом).

Таким чином відомі вже 29 учасників нового Клубного ЧС:

Європа

Челсі

Реал

Манчестер Сіті

Баварія

Борусія Д

ПСЖ

Інтер

Ювентус

Атлетіко

Порту

Бенфіка

Зальцбург

Південна Америка

Палмейрас

Фламенго

Флуміненсе

Рівер Плейт

Азія

Аль-Хіляль

Урава Редс

Аль-Айн

Ульсан

Африка

Аль-Ахлі

Відад

Мамелоді

Есперанс

Північна Америка

Сіетл

Леон

Монтеррей

Пачука