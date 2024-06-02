Тоні Кроос завершує кар'єру в 34 роки. Фінал Ліги чемпіонів у Лондоні став для нього останнім матчем за Реал. Після перемоги німець був емоційним і зухвалим.

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"Звичайно, я хотів попрощатися з титулом. На щастя, вдалося. Ми погано грали в першому таймі. Потрібно хвалити Дортмунд за хороший план. Знадобилось багато часу, щоб заграти компактніше та стати кращим за суперника.

Ностальгувати ніби й немає сенсу, але коли дивишся на це все, то дечого буде не вистачати. В чому різниця між Реалом та іншими клубами? Ми не програємо фінали", – сказав Тоні Кроос.

Карло Анчелотті на пресконференції після фіналу заявив: "Ми чекаємо Тоні назад, якщо він передумає. Краще попрощатися він просто не міг. Він йде на піку. Він легенда клубу. Всі фани йому вдячні".

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