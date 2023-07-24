"Я совершенно не удивлен, что Динамо ответило отказом на 4 млн евро от Торино. Бражко фантастически дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне за Зарю, а затем очень добротно отыграл на молодежном Евро. Этим и заинтересовал итальянцев. Вангую – дальше Торино предложит больше, чем 4 млн евро. И Динамо снова откажется. А вот третье предложение. Думаю, там будет 8-10 млн евро и процент со следующей продажи. Это может стать финальным, и перед Динамо возникнет дилемма – продавать или оставлять.

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Если оставлять, то человеку нужно давать стабильную игровую практику. Чтобы Бражко превращался в финансовый актив клуба. Чтобы он развивался, прогрессировал, помогал команде решать самые высокие задачи. Вышел на уровень сборной Украины. В комплексе это увеличит его трансферную стоимость. Иначе нет смысла оставлять его. Какой смысл не продавать футболиста за условные 8-10 миллионов и смотреть, как его цена падает?

На пути Бражко к стартовому составу Динамо стоит Сидорчук. Капитан, лидер и ключевой игрок, который вряд ли согласится на роль запасного. Сергей – один из немногих опытных и качественных игроков, которые очень важны для становления молодежи киевлян. Молодежь сама по себе не даст результата. Нужна опора. И Сидорчук один из таких краеугольных камней. Но ему уже 32 года. Хотя в нынешнем чемпионате он может играть еще 3-4 года.

Вот такова дилемма для менеджмента Динамо и Игоря Суркиса. Сделать ставку на опытного воина или поставить на молодость и перспективу. Играть в схеме Луческу может только один из них. Еще год назад киевляне не рассчитывали на Бражко. Его отдали в Зарю и сделали ставку на звездочку Яцика, который в прошлом сезоне отыграл за первую команду 27 минут. Сейчас он уходит в аренду в Зарю, а Динамо получает "ненужного" Бражко, которого можно продать и реинвестировать средства в проблемные позиции. Динамо очень нужен опытный центральный защитник, центрфорвард. Мне очень интересно, какое решение примет Игорь Суркис. Ключ в решении этой дилеммы – стратегия клуба. Надеюсь, она у Динамо есть", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

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