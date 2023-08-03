Діла – Ворскла: стартові склади та відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
Діла в рамках кваліфікації до Ліги конференцій приймає Ворсклу. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між Ділою й Ворсклою пройде у Грузії, на "Стадіоні імені Тенгіза Бурджанадзе" в Горі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Перша зустріч завершилась перемогою полтавців з рахунком 2:1.
Відеотрансляція зустрічі доступна на Youtube-каналі "Espreso.TV" та у цій новині, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Діла – Ворскла: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
Стартові склади
Діла: Кучеренко – Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон – Алеф Сантос – Гоміс, Жан Віктор, Порулава, Гейл – Ковталюк
Запасні: Чікашуа, Одікадзе, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету
Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський – Павлюк, Скляр – Феліпе, Юрченко, Кане – Степанюк
Запасні: Домолега, Єрмолов, Рамірес, Кулаковський, Бацула, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Челядін, Черниш, Хрипчук, Оденцов
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