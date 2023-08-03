Дила в рамках квалификации в Лигу конференций принимает Ворсклу. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между Дилой и Ворсклой пройдет в Грузии, на "Стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе" в Гори. Стартовый свисток раздался в 20:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой полтавчан со счетом 2:1.

Видеотрансляция встречи доступна на YouTube-канале "Espreso.TV" и в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Дела – Ворскла: анонс ответного матча квалификации Лиги конференций

Стартовые составы

Дила: Кучеренко – Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Алеф Сантос – Гомис, Жан Виктор, Порулава, Гейл – Ковталюк

Запасные: Чикашуа, Одикадзе, Гаприндашвили, Андроникашвили, Ассамоа, Сардалишвили, Кухианидзе, Мзвакали, Эту

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский – Павлюк, Скляр – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк

Запасные: Домолега, Ермолов, Рамирес, Кулаковский, Бацула, Нестеренко, Изотов, Тузенко, Челядин, Черныш, Хрипчук, Оденцов

Что за Дила? Зловещее напоминание о Сталине, бомбардире с пиратского острова и трио украинцев – против Ворсклы