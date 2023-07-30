Діла та Ворскла дізнались імена арбітрів, які відпрацюють у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій.

На гру між Ділою та Ворсклою призначили італійського арбітра Сімоне Соццу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Давіде Імперіалі та Гамаль Мохтар, а четвертим суддею буде Андреа Коломбо. Цікаво, що до цього Соцца ні разу не судив поєдинки за участі українських команд.

Нагадаємо, в першому поєдинку Ворскла вирвала перемогу над Ділою (2:1). Матч-відповідь запланований на 3 серпня, початок о 20:00.

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