Діла – Ворскла: матч Ліги конференцій розсудить італієць, який не працював на поєдинках українських команд
На гру між Ділою та Ворсклою призначили італійського арбітра Сімоне Соццу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть Давіде Імперіалі та Гамаль Мохтар, а четвертим суддею буде Андреа Коломбо. Цікаво, що до цього Соцца ні разу не судив поєдинки за участі українських команд.
Нагадаємо, в першому поєдинку Ворскла вирвала перемогу над Ділою (2:1). Матч-відповідь запланований на 3 серпня, початок о 20:00.
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