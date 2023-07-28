Перша перемога України в єврокубковому сезоні – ледь не обірвалася суперсерія, феномен тренера і найважливіший гравець
21:10 - Читать на русском
Полтавська Ворскла продемонструвала СК Дніпро-1, як треба вигризати перемоги, борючись до останньої секунди.
завершено
73’ Феліпе
90+3’ Ібрахім Кане
Микола Ковталюк 57’
57’ Микола Ковталюк
73’ Феліпе
90+3’ Ібрахім Кане
Напередодні Ворскла стартувала у Лізі конференцій, зігравши у 2-му раунді кваліфікації з грузинською Ділою. Попри доволі слабку гру, підопічним Віктора Скрипника вже у доданий час вдалось вирвати перемогу над командою Андрія Демченка і принести перші єврокубкові очки у скарбничку України.
Про старт полтавців у третьому за силою євротурнірі та шанси на подальший успіх дивіться у нашому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
Ворскла вирвала перемогу над Ділою завдяки шедевру на 90+3 – українці були найкращими в грузинській команді
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