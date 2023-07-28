Полтавська Ворскла продемонструвала СК Дніпро-1, як треба вигризати перемоги, борючись до останньої секунди.

Напередодні Ворскла стартувала у Лізі конференцій, зігравши у 2-му раунді кваліфікації з грузинською Ділою. Попри доволі слабку гру, підопічним Віктора Скрипника вже у доданий час вдалось вирвати перемогу над командою Андрія Демченка і принести перші єврокубкові очки у скарбничку України.

Про старт полтавців у третьому за силою євротурнірі та шанси на подальший успіх дивіться у нашому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Ворскла вирвала перемогу над Ділою завдяки шедевру на 90+3 – українці були найкращими в грузинській команді