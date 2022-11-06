"Це не той кінець, якого ми очікували, деякі речі бувають вимушеними. Я засмучений, тому що він був готовий продовжувати. Я бачив, що кінець наближається, тому що є речі, з якими я б не погодився. Жерар відмовився від усього заради свого щастя.

Піке красиво попрощався з Барселоною в останньому матчі на Камп Ноу: "Я тут народився і помру"

Барселона – наше життя, наша історія. Він ніколи не піде з клубу з образою. Він та вся наша сім'я були фанатами Барселона все своє життя. Одна справа це клуб, інша – люди в ньому. Для нас Барса – це наш дім, і ми ніколи не залишимося ображеними тим, що робить Барселона.

Після стількох років він не звик сидіти на лаві запасних і не мати можливості грати, через свою особистість, через спосіб існування. Щоб не говорили, він до останньої хвилини демонстрував, що може грати. Це спортивне питання, таке потрібно просто прийняти. Тепер він зосередиться на Андоррі, цей проєкт його надихає, його мрія – вивести команду в Ла Лігу", – розповів Бернабеу в коментарі CadenaSer.

Нагадаємо, матч проти Альмерії став останнім для Піке на Камп Ноу. Жерар ще може зіграти проти Осасуни в наступному турі. Загалом, Піке відіграв у 616 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

Барселона перемогла Альмерію в матчі імені Піке – Жерар не стримав сліз, прощаючись з Камп Ноу