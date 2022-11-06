"Это не тот конец, которого мы ожидали, некоторые вещи бывают вынужденными. Я расстроен, потому что он был готов продолжать. Я видел, что конец близится, потому что есть вещи, с которыми я бы не согласился. Жерар отказался от всего ради своего счастья.

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Барселона – наша жизнь, наша история. Он никогда не уйдет из клуба с оскорблением. Он и вся наша семья были фанатами Барселона всю свою жизнь. Одно дело это клуб, другое – люди в нем. Для нас Барса – это наш дом, и мы никогда не останемся обиженными на то, что делает Барселона.

После стольких лет он не привык сидеть на скамейке запасных и не иметь возможности играть, из-за своей личности, из-за способа существования. Чтобы ни говорили, он до последней минуты демонстрировал, что может играть. Это спортивный вопрос, такой нужно просто принять. Теперь он сосредоточится на Андорре, этот проект его вдохновляет, его мечта – вывести команду в Ла Лигу", – рассказал Бернабеу в комментарии CadenaSer.

Напомним, матч против Альмерии стал последним для Пике на Камп Ноу. Жерар еще может сыграть против Осасуны в следующем туре. В общей сложности, Пике отыграл в 616 матчах за "блаугранас", в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.

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