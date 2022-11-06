Жерар Піке на днях несподівано заявив про завершення ігрової кар'єри. Матч проти Альмерії мав стати останнім для легендарного центрбека на Камп Ноу, хоча він ще точно потрапить у заявку на виїзд у Памплону. Звісно, така подія прикувала увагу всієї футбольної спільноти.

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"Блаугранас" на цей матч вийшли у футболках з номером "3" та прізвищем Піке на спині. Звісно, потім вони зняли їх, а от банери та плакати вболівальників зі словами подяки Жерару не опускалися до останніх хвилин.

Ще ефектніше провести ветерана на пенсію каталонці могли на 7-й хвилині зустрічі, коли вдалося заробити пенальті. Всі очікували, що його пробиватиме Піке, однак до м'яча підійшов Лєвандовскі – можливо, з дозволу самого Жерара. Покарання за руйнацію красивої історії з яскравими заголовками виявилось миттєвим. Роберт довго готувався до удару з "позначки", хитрував з розбігом, а потім пробив у стійку!

Ця невдача нічого не надала Альмерії необхідного імпульсу. Барселона домінувала на футбольному полі, завершивши перший тайм з 16 ударами і дозволивши супернику провести у відповідь всього два постріли. Щоправда, в ці два моменти встиг поміститись вихід віч-на-віч з тер Штегеном, який не реалізували. В іншому епізоді ледь не привіз Піке, який заплутався у власних ногах і не зміг нормально винести м'яч.

Каталонці створювали топові моменти. Голкіпер рятував гостей, а коли вже і він не міг допомогти, то ворота захищали оборонці – зокрема, на 30-й хвилині Кайкі вибив м'яч з лінії після замикання у виконанні Феррана. Описати усі моменти нереально, адже їх кількість була гігантською. Тим не менш, на перерву Альмерія якимось дивом відправилась за нулів на табло.

Фарт завершився рівно за дві хвилини після старту другого тайму. Бускетс запустив шикарну передачу на Дембеле, а той змістився у штрафний, переграв довх захисників і пробив у дальній кут – 1:0!

Ще за дві хвилини Лєвандовскі не зміг забити після виходу практично віч-на-віч, а на 51-й хвилині арбітр не дав пенальті за його падіння в карному майданчику. Хоча контакт був.

Барселона продовжила пороти моменти, як і в першому таймі. Зокрема, на 58-й хвилині Дембеле обійшов голкіпера й пробив у майже порожні ворота – один із захисників на лінії зміг заблокувати м'яч. Втім, на 62-й хвилині господарі таки подвоїли свою перевагу. Свіжий Фаті замкнув крос від Альби на лінію воротарського, голкіпер парирував ногою, а Де Йонг зіграв на добиванні. 2:0!

Після цього стало очевидно, що Альмерії нічого не світить. Довести справу до розгрому, однак, не дозволило шалене марнотратство. Навіть пробиваючи чотири рази за одну атаку, "блаугранас" не могли забити, а гол Фаті на 70-й хвилині скасували через офсайд. Зрештою, матч завершився без третього гола.

Зате він не завершився без сліз Піке. Жерара поміняли на 84-й хвилині, аби той отримав персональні оплески від стадіону. Легенда не витримала, давши волю стриманим емоціям. Так завершилась епоха виступів Піке на Камп Ноу.

Por si no lo viste, así fue el retiro de Gerard Piqué del fútbol. #BarcaAlmeria #Pique #shakira pic.twitter.com/INs5umnEda — Jose Parada (@OrlandoPG21) November 5, 2022

Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 2:0. Каталонці набрали 34 очки й випередили Реал на два очки, піднявшись на вершину турнірної таблиці.

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