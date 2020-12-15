"Дідько, скільки це ще триватиме? Про це так давно говорять, так давно ми знаємо про це насилля! Чому б не свистіти відразу, чому треба завжди чекати 7,8,9-го фолу? Хіба потрібно дивитися VAR, щоб побачити це насилля, цю жорстокість? Хіба так потрібно когось скривдити, щоб відновити справедливість?

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Гравець бездумно кидається "ножицями" під ноги, збиває іншого, який навіть не може захиститися... Цього не помічають протягом усієї гри, коли Неймар зазнає традиційної "зливи" фолів, і завжди жорстоких. Таке ставлення "годує" таких гравців і їхні методи. Футбол дійсно програє від цього... Як довго страждатиме невинна жертва? Все залежить від тих, хто керує грою... хто має можливість захищати... Еххххххххх... Що нам залишається робити? Я сподіваюся, що Бог піклується про нас", – написав Неймар-старший в Instagram.

Нагадаємо, наприкінці поєдинку ПСЖ – Ліон (0:1) хавбек гостей Тьяго Мендес у жорсткому підкаті зніс Неймара. Бразилець покидав поле на ношах зі сльозами, але, як виявилося, уникнув перелому.

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