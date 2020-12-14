Два товариша отримали шанс знову зустрітись на футбольному полі.

Форвард ПСЖ не уникає можливості пригадати про свою дружбу з Ліонелем Мессі, тому жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів також не став виключенням.

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"Скоро побачимося, мій друже", – написав бразилець в Instagram під спільною світлиною з Мессі.

У плей-офф ЛЧ ПСЖ знову змагатиметься з Барселоною. Нагадаємо, нещодавно Неймар заявив, що мріє знову зіграти з Ліонелем в одній команді, що спровокувало хвилю чуток про можливий трансфер форварда Барси у ПСЖ.

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