Неймар опублікував спільне фото з Мессі та анонсував зустріч з лідером Барселони
21:26 - Читать на русском
Два товариша отримали шанс знову зустрітись на футбольному полі.
Форвард ПСЖ не уникає можливості пригадати про свою дружбу з Ліонелем Мессі, тому жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів також не став виключенням.
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"Скоро побачимося, мій друже", – написав бразилець в Instagram під спільною світлиною з Мессі.
У плей-офф ЛЧ ПСЖ знову змагатиметься з Барселоною. Нагадаємо, нещодавно Неймар заявив, що мріє знову зіграти з Ліонелем в одній команді, що спровокувало хвилю чуток про можливий трансфер форварда Барси у ПСЖ.
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