Діда покине посаду тренера Мілана – відоме ім'я наступника
Знаменитий бразилець Нельсон Діда змінить місце роботи.
Колишній одноклубник Андрія Шевченка у Мілані працював тренером воротарів першої команди з вересня 2020-го, а перед тим тренував голкіперів у U-17. Як виявилося, сезон 2021/22 став останннім для нього у таборі "россонері".
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Діда вирішив покинути майже рідний для себе клуб (301 зіграний матч) з особистих причин. Відповідно, Стефано Піолі втратить одного зі своїх асистентів,повідомляє Calciomercato.
Офіційно про відхід 48-річного бразильця чемпіон Італії 2021/22 поки не оголосив. За інформацією джерела, новим тренером воротарів Мілана стане інший колишній голкіпер "россонері" – італієць Флавіо Рома.
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