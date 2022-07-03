Колишній одноклубник Андрія Шевченка у Мілані працював тренером воротарів першої команди з вересня 2020-го, а перед тим тренував голкіперів у U-17. Як виявилося, сезон 2021/22 став останннім для нього у таборі "россонері".

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Діда вирішив покинути майже рідний для себе клуб (301 зіграний матч) з особистих причин. Відповідно, Стефано Піолі втратить одного зі своїх асистентів,повідомляє Calciomercato.

Офіційно про відхід 48-річного бразильця чемпіон Італії 2021/22 поки не оголосив. За інформацією джерела, новим тренером воротарів Мілана стане інший колишній голкіпер "россонері" – італієць Флавіо Рома.

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