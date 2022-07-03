Бывший одноклубник Андрея Шевченко в Милане работал тренером вратарей первой команды с сентября 2020-го, а прежде тренировал голкиперов в U-17. Как оказалось, сезон 2021/22 стал последним для него в лагере "россонери".

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Дида решил покинуть почти родной для себя клуб (301 сыгранный матч) по личным причинам. Соответственно, Стефано Пиоли потеряет одного из своих ассистентов, сообщает Calciomercato.

Официально об уходе 48-летнего бразильца чемпион Италии 2021/22 пока не объявил. По информации источника, новым тренером вратарей Милана станет другой бывший голкипер "россонери" – итальянец Флавио Рома.

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