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Дибала все ще може покинути Ювентус – клуб планує попрощатися з кількома гравцями

13:54 341 Читать на русском
Дибала все ще може покинути Ювентус – клуб планує попрощатися з кількома гравцями
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Наставник Ювентуса Мауріціо Саррі зізнався, що клуб змушений відпустити ще кількох футболістів.

"Щодо Дибали поки рано давати якісь оцінки, адже він провів лише два тренування під моїм керівництвом. Помітно, що наразі він перебуває не в найкращій формі.

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Трансферний ринок має свої правила – від цього нікуди не подінешся. Ювентус повинен залишити одразу 6 гравців поза заявкою на Лігу чемпіонів, адже вона і так буде скорочена через недостатню кількість клубних вихованців.

Безумовно, кінцівка трансферного вікна буде для нас складною, адже ми ризикуємо втратити виконавців високого рівня. Ще кілька гравців, найімовірніше, покине команду. Ця ситуація мене трохи засмучує, адже я хотів би усіх зберегти", – цитує Саррі Gazetta dello Sport.

Нагадаємо, на Дибалу претендував Тоттенхем, проте в Англії трансферне вікно вже зачинене. В сезоні 2018/19 аргентинець зіграв 42 поєдинки, у яких забив 10 голів та віддав 5 асистів.

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