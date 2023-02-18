Аргентинець влітку перебрався з туринського Ювентуса в Рому. Як повідомляє відомий журналіст Джанлука Ді Марціо, в угоді форварда є цікаві пункти щодо можливого майбутнього трансферу. Якщо Дибала захоче покинути Рому раніше, ніж закінчиться його контракт, то передбачені два рішення: одне для іноземних клубів, інше для італійських.

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Якщо аргентинець не захоче покидати Італію, то його майбутній клуб має заплатити не менше 20 мільйонів євро. Однак, Рома може скасувати виконання цього пункту, збільшивши зарплату гравця до 6 мільйонів євро. Якщо "джаллароссі" вирішать не підвищувати йому зарплату і відпустити у клуб, який буде спроможний виплатити клаусулу, то Рома от отримає 80% з суми відступних, а 20% піде гравцю. Для іноземних клубів клаусула становить 12 мільйонів євро, але механізм розподілу залишається незмінним.

У цьому сезоні Пауло Дибала відіграв за римлян 16 матчів в чемпіонаті Італії. Нападник забив вісім голів і віддав шість результативних передач.

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