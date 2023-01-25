Скандал навколо "Старої синьйори" може наздогнати і колишніх футболістів туринського клубу.

Нещодавно Ювентус був позбавлений 15-ти очок у турнірній таблиці чемпіонату Італії за подання неправдивої звітності та завищення сум трансферів з метою отримання приросту капіталу.

Ювентус можуть дискваліфікувати з єврокубків – УЄФА готує продовження жаху туринців

В Італії триває розслідування цієї справи. Зокрема, питання у слідчих викликали угоди щодо відстрочки виплати зарплати, які уклали з 16-ма гравцями. За порушення фінансових правил, встановлених федерацією, футболістам загрожує дискваліфікація на 1 місяць, повідомляє Repubblica.

Цікаво, що чимало гравців, які можуть отримати санкції, вже не грають за Ювентус. Зокрема, Пауло Дибала виступає в Ромі, Деян Кулусевскі перейшов у Тоттенхем, а Федеріко Бернардескі – в Торонто. У справі також фігурують Войцех Щенсни, Мері Деміраль, Адріен Рабйо, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччі та інші. Кріштіану Роналду, який покинув клуб влітку 2021-го, покарання не загрожує.

Після зняття очок Ювентус опустився на 10 сходинку турнірної таблиці Серії А.

Трансфер Мудрика спонукав УЄФА ввести нове обмеження – хитрощі Челсі більше не пройдуть