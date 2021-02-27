Наставник Юве Андреа Пірло все ще не може розраховувати на свого нападника Пауло Дибалу.

"Щодо Дибали поки немає новин. Ми з медичним персоналом клубу найближчим часом обговоримо, як краще побудувати його програму відновлення, щоб Пауло повернувся в стрій якнайскоріше. Він не буде прооперований", – цитує Пірло Goal.com.

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Нагадаємо, 27-річний аргентинець потрапив до лазарету туринців ще на початку січня. Спочатку лікарі прогнозували Пауло близько трьох тижнів для відновлення.

У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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