Наставник Юве Андреа Пирло все еще не может рассчитывать на своего нападающего Пауло Дибалу.

"Относительно Дибалы пока нет новостей. Мы с медицинским персоналом клуба в ближайшее время обсудим, как лучше построить его программу восстановления, чтобы Пауло вернулся в строй как можно скорее. Он не будет прооперирован", – цитирует Пирло Goal.com.

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Напомним, 27-летний аргентинец попал в лазарет туринцев еще в начале января. Сначала врачи прогнозировали Пауло около трех недель для восстановления.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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