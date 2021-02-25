Нападник Ювентуса зіткнувся з нетиповими проблемами зі здоров'ям, які заважають йому грати на всі 100 відсотків.

У 28-річного Альваро Морати виявили цитомегаловірусну інфекцію – захворювання, яке належить до сімейства герпесних хвороб. Вірус назавжди залишається в організмі людини та може інколи проявлятися у вигляді нудоти, запаморочення та болю в шлунку. Цікаво, що цією хворобою страждають близько половини населення світу, проте у переважній більшості випадків вона ніяк не проявляється.

Екс-гравець Ювентуса Сартор опинився під домашнім арештом за вирощування марихуани

Форварду Ювентуса не пощастило. Саме через прояв інфекції Мората на кілька секунд знепритомнів у роздягальні після поєдинку Ліги чемпіонів проти Порту, повідомляє Marca з посиланням на Sky Sport.

"Так, у Морати є певні проблеми. Раніше він застудився, а потім страждав через біль у шлунку. Звісно, це заважає йому нормально тренуватися, тому Альваро перебуває не в оптимальній формі" – заявив спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі.

У поточному сезоні Мората провів 29 поєдинків у всіх турнірах. Іспанець забив 13 голів та 10 разів асистував партнерам.

Трубін як наступник Хандановіча: Інтер хоче повторити історію легенди, а за голкіпера Шахтаря грають два фактори