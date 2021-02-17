У боротьбі за вихід до чвертьфіналу найпрестижнішого євротурніру на Естадіо ду Драгау зійшлись Порту і Ювентус. "Дракони" вийшли в плей-оф турніру з другої сходинки групи С, обійшовши Олімпіакос та Марсель і пропустивши вперед Манчестер Сіті. Туринці ж впевнено очолили квартет групи G з Барселоною, Динамо та Ференцварошем. Зрештою, навряд чи хтось чекав саме такого розвитку подій у нашому матчі, але про все по черзі.

Вже на другій хвилині господарі шокували суперника швидким голом. Дитячої помилки припустився Родріго Бентанкур, відпасовуючи на Войцеха Щенсни. Мехді Таремі вискочив з-за спини уругвайця, перехопив сферу і відкрив рахунок у матчі. За мить іранськ ий форвард "синьо-білих" мав можливість подвоїти перевагу, однак вихід голкіпера "Старої синьйори" далеко за межі поля врятував ворота туринців.

Порту продовжував нагнітати і руйнувати будь-які спроби Ювентуса наблизитись до власного штрафного майданчика. У команди Андреа Пірло відверто нічого не виходило: більш-менш реальну спробу загострити на 20-й хвилині нівелював Аугустін Марчінес, у падінні перехопивши простріл Алекса Сандро на одноклубника. Майже одразу господарі знову мало не покарали Щенсни за помилку: поляк невдало вибив м'яч і Сержіу Олівейру сходу пробив по воротах туринців. Невлучно, але серце у вболівальників "Старої синьйори" йокнуло.

На перший удар у площину воріт португальців чемпіон Італії спромігся лише на 40-й(!!!) хвилині. Адріен Рабйо "ножицями" у падінні через себе пробивав по воротах Порту. Лише неймовірна реакція і божевільний сейв Марчесіна врятували ворота "драконів". За мить арбітр зафіксував офсайд у вищезгаданому епізоді, тож гол було б не зараховано, але спроба французького півзахисника була розкішною.

Вже перша атака португальців після відпочинку завершилась взяттям воріт: Вілсон Манафа протягнув сферу правим флангом і прострілив в район одинадцятиметрової позначки, де чатував малійський нападник господарів Мусса Марега.

На 50-й хвилині вперше у площину воріт пробивав Роналду. Невдало. За мить Кулусевскі зліва вривався до штрафного майданчика Порту і його простріл мало не замкнув у власні ворота захисник. А за дві хвилини вже Щенсни рятує Юве після пострілу Олівейри – португалець намагався спіймати кіпера на протиході, однак поляку якимось дивом вдалось відбити сферу.

В середині другого тайму потужний удар Бентанкура з-за меж штрафного майданчика просвистів над поперечиною. У відповідь – божевільний постріл від Хесуса Корони у падінні через себе ледь не досяг мети. Круглий летів під поперечину і Щесни у стрибку відвів загрозу. Міг би бути шедевр!

Майже одразу Роналду віддав на К'єзу, який з 14-ти метрів вирішив пробити – подвійний рикошет від Мбембе і Пепе і Марчесін спромігся витягнути сферу з нижнього кута.

Чергова швидка контратака Порту і Олівейра вирішив сам пробити з-за меж штрафного майданчика, замість того аби віддати на вільних партнерів. Небезпечно, але Щенсни впорався.

Наприкінці матчу туринці таки забили: Рабйо прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик Порту – К'єза в дотик пробив у дальній кут воріт. Вже у доданий час Роналду впав у штрафному майданчику суперника вимагаючи пенальті, але арбітр залишив епізод без уваги. Як наслідок, несподівана осічка команди Пірло, яка може коштувати "Старій синьйорі" вильоту з єврокубків.

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