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Дибала принизив своїх партнерів на тренуванні Ювентуса – майстерне соло аргентинця

12:42 803 Читать на русском
Дибала принизив своїх партнерів на тренуванні Ювентуса – майстерне соло аргентинця
Кріштіану Роналду та Пауло Дибала / Фото ФК Ювентус

Нападник Ювентуса Пауло Дибала переміг коронавірус і готується на повну до звитяг у Серії А.

Пауло Дибала нещодавно повернувся до тренувань з іншими гравцями Юве і демонструє вражаючу форму.

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Прес-служба туринців похизувалась сольним проходом Пауло на тренуванні, де 26-річному аргентинцю вдалось пошити у дурні одразу кількох партнерів по команді.

Нагадаємо, форвард близько місяця боровся з коронавірусом. У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 24 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами.

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