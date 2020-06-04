Дибала принизив своїх партнерів на тренуванні Ювентуса – майстерне соло аргентинця

Нападник Ювентуса Пауло Дибала переміг коронавірус і готується на повну до звитяг у Серії А.

Пауло Дибала нещодавно повернувся до тренувань з іншими гравцями Юве і демонструє вражаючу форму.

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Прес-служба туринців похизувалась сольним проходом Пауло на тренуванні, де 26-річному аргентинцю вдалось пошити у дурні одразу кількох партнерів по команді.

Нагадаємо, форвард близько місяця боровся з коронавірусом. У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 24 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами.

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