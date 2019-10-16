Дибала отримає новий контракт із Ювентусом, – журналіст

Євро-2020 — 15 жовт 10670
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"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи
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Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020Євро-2020 — 15 жовт 10432
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Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смертіЄвро-2020 — 15 жовт 31521
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Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з ПортугалієюЄвро-2020 — 15 жовт 35259
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Збірна України разом з уболівальниками влаштувала феєричний перфоманс на НСК Олімпійський після виходу на Євро-2020Євро-2020 — 15 жовт 5800