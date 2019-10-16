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Дибала отримає новий контракт із Ювентусом, – журналіст

06:30 389 Читать на русском
Дибала отримає новий контракт із Ювентусом, – журналіст
Пауло Дибала / LaPresse

Нападник туринського Ювентуса Пауло Дибала може підписати нову угоду зі "Старою синьйорою".

Боси туринців розглядають варіант із продовженням контракту аргентинця. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Дибала: Радий, що залишився в Ювентусі і не переїхав в Англію

У літнє трансферне вікно Юве був готовий відпустити Дибалу, проте сам форвард відмовився покидати "Стару синьйору". Поступово 25-річний Дибала став гравцем основної обойми нового тренера Ювентуса Мауріціо Саррі. Тепер менеджмент чемпіонів Італії готується запропонувати аргентинському нападнику контракт до 2024 року.

У сезоні 2019/20 Пауло Дибала провів 5 матчів у Серії, в яких забив 1 м'яч і оформив 2 асисти.

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Ювентус Ювентус Італія Пауло Дибала Пауло Дибала
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