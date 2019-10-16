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Дибала получит новый контракт в Ювентусе, – журналист

06:30 18 Читати українською
Дибала получит новый контракт в Ювентусе, – журналист
Пауло Дибала / LaPresse

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала может подписать новое соглашение со "Старой синьорой".

Боссы туринцев рассматривают вариант с продлением контракта аргентинца. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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В летнее трансферное окно Юве был готов отпустить Дибалу, однако сам форвард отказался покидать "Старую синьору". Постепенно 25-летний Дибала стал игроком основной обоймы нового тренера Ювентуса Маурицио Сарри. Теперь менеджмент чемпионов Италии готовится предложить аргентинскому нападающему контракт до 2024 года.

В сезоне 2019/20 Пауло Дибала провел 5 матчей в Серии, в которых забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.

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Ювентус Ювентус Италия Пауло Дибала Пауло Дибала
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