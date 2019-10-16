Дибала получит новый контракт в Ювентусе, – журналист

Евро-2020 — 15 окт 745
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"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи
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Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020Евро-2020 — 15 окт 707
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Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смертиЕвро-2020 — 15 окт 2737
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Сборная Украины вместе с болельщиками устроила феерический перфоманс на НСК Олимпийский после выхода на Евро-2020Евро-2020 — 15 окт 1033
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Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый РоналдуЕвро-2020 — 15 окт 7285