Дибала: Радий, що залишився в Ювентусі і не переїхав в Англію

Нападник Ювентуса Пауло Дибала зізнався, що ніколи серйозно не задумувався про те, щоб покинути "Стару синьйору".

"Мені завжди було зрозуміло, що я повинен залишитися в Ювентусі. Минулий сезон вийшов не найкращим для мене, але, на щастя, я не приймав імпульсивних рішень і залишився в команді, хоча мав можливість перейти в один з англійських клубів.

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Зараз я отримую задоволення від гри. Тренер вірить в мене, партнери і вболівальники підтримують мене, тож залишається тільки віддячувати їм хорошим футболом і голами.

Матч з Інтером я надовго запам'ятаю. Ми були спокійними, тому що результат особливо нічого не змінив би. Думаю, було видно на полі, як одна команда виглядає впевненіше за іншу", – цитує аргентинця TMW.

Нагадаємо, у 8-му турі Серії А Ювентус в Дербі Італії обіграв Інтер (2:1), а Дібала відкрив рахунок у матчі на 4-й хвилині. Влітку на аргентинця претендували клуби з АПЛ.

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