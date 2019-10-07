toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ІНТЕР - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Дибала: Радий, що залишився в Ювентусі і не переїхав в Англію

11:02 152 Читать на русском
Дибала: Радий, що залишився в Ювентусі і не переїхав в Англію
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Нападник Ювентуса Пауло Дибала зізнався, що ніколи серйозно не задумувався про те, щоб покинути "Стару синьйору".

17’ Лаутаро Мартінес
 
Пауло Дибала 4’
Гонсало Ігуаїн 80’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартінес
80’ Гонсало Ігуаїн

"Мені завжди було зрозуміло, що я повинен залишитися в Ювентусі. Минулий сезон вийшов не найкращим для мене, але, на щастя, я не приймав імпульсивних рішень і залишився в команді, хоча мав можливість перейти в один з англійських клубів.

Ювентус – на іншому рівні, – Конте прокоментував поразку в Дербі Італії

Зараз я отримую задоволення від гри. Тренер вірить в мене, партнери і вболівальники підтримують мене, тож залишається тільки віддячувати їм хорошим футболом і голами.

Матч з Інтером я надовго запам'ятаю. Ми були спокійними, тому що результат особливо нічого не змінив би. Думаю, було видно на полі, як одна команда виглядає впевненіше за іншу", – цитує аргентинця TMW.

Нагадаємо, у 8-му турі Серії А Ювентус в Дербі Італії обіграв Інтер (2:1), а Дібала відкрив рахунок у матчі на 4-й хвилині. Влітку на аргентинця претендували клуби з АПЛ.

Інтер – Ювентус: поразка Конте як синдром Барселони, аргентинська симфонія на Джузеппе Меацца, туринці – знову лідери

blog_ava
Інтер – Ювентус: поразка Конте як синдром Барселони, аргентинська симфонія на Джузеппе Меацца, туринці – знову лідери
00:38
2709
Теги
Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Італія Інтер - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
10
год
:
23
хв
Німеччина
21:45
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук