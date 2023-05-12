УЄФА нарешті виніс вердикт щодо епізоду, який трапився у чвертьфінальному матчі Ліги Європи Фейєнорд – Рома. Один із тренерів римлян ненароком дав ляпаса гравцю нідерландців, забираючи в того м'яч.

Цим тренером виявися Сальваторе Фоті – головний асистент Жозе Моурінью. Саме він керував командою на полі, коли сам португалець був дискваліфікований. Під керівництвом італійця Рома провела 5 матчів Серії А, лише раз втративши очки (нічия з Міланом).

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Тепер помічник Моурінью може цілковито зосередитися на внутрішніх змаганнях. Єврокубки для Фоті завершені, адже УЄФА дискваліфікував його на три матчі. Фахівець уже пропустив перший півфінал ЛЄ з Байєром. Теоретично дискваліфікація завершиться у фіналі турніру, якщо Рома, звісно, туди проб'ється.

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