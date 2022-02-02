Контракт аргентинця з туринцями чинний до кінця нинішнього сезону. Влітку Дибала може стати вільним агентом, тому до нього вже починають придивлятися європейські гранди.

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За інформацією журналіста Руді Галетті, Барселона уважно стежить за розвитком подій і спробує переманити Дибалу, якщо буде така можливість. Спортивний директор каталонського клубу Матеу Алемані узяв ситуацію під свій контроль.

У нинішньому сезоні Дибала провів за Ювентус 23 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі. На кінець лютого запланована іще одна зустріч агентів гравця з керівництвом "б'янконері". Це буде одна з останніх спроб домовитися про подальшу співпрацю.

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